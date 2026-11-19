Motoristas que circulam por Curitiba nesta quinta-feira (19/11) enfrentam três novas frentes de interdição total nos bairros Vista Alegre, Novo Mundo e Capão Raso, além de trabalhos de alargamento de pista na Avenida Sete de Setembro, no Centro.

As intervenções exigem planejamento antecipado de rotas, proibições de estacionamento em ruas de desvio e atenção redobrada aos usuários do transporte coletivo e pedestres.

Bloqueios totais que começam hoje

Interdição na Rua André Zanetti, no Vista Alegre

A partir das 9h desta quinta-feira (19/11), a Rua André Zanetti fica totalmente bloqueada entre as ruas Arthur Leinig/Jeremias Lissa e Amapá para obras de drenagem e pavimentação em concreto do Novo Inter 2. A previsão é de que o fechamento dure cerca de 60 dias. Para contornar o trecho, uma das opções é desviar antes do bloqueio pela Rua Amapá, seguindo pelas ruas Engenheiro Rômulo Gutierrez e Jeremias Lissa.

Para garantir a fluidez do desvio, fica proibido estacionar em pelo menos um dos lados das ruas Arthur Leinig (entre André Zanetti e Solimões), do Amapá (entre André Zanetti e Engenheiro Rômulo Gutiérrez) e Jeremias Lissa (entre Engenheiro Rômulo Gutiérrez e André Zanetti).

Fechamento na Rua Francisco Ader, no Novo Mundo

Desde as 6h desta quinta-feira (19/11), a Rua Francisco Ader está totalmente interditada entre a Rua Antônio Gasparin e a Avenida República Argentina para serviços de drenagem e pavimentação. O bloqueio tem duração estimada de 20 dias, sujeita às condições climáticas.

Quem trafega pela Rua Francisco Ader deve entrar à direita na Rua Antônio Gasparin e, em seguida, à esquerda na Rua Deputado Waldemiro Pedroso para retomar o trajeto. A interdição também altera o itinerário de linhas de ônibus que atendem a região.

Bloqueio de cruzamento no Capão Raso

Também a partir das 6h desta quinta-feira (19/11), o cruzamento das ruas Vereador Adeodato Volpi e Antônio Freitas Barbosa recebe bloqueio total para escavação, preparação de base, instalação de fibra óptica e aplicação de concreto compactado a rolo. A previsão oficial é de liberação em 15 de dezembro — totalizando 26 dias de intervenção. Como rota alternativa, os condutores devem utilizar a Rua Delegado Naby Paraná.

Obras em andamento

Alargamento de pista e calçadas na Avenida Sete de Setembro, no Centro

Iniciados às 9h desta quinta-feira (19/11), os serviços avançam no entorno da Praça Eufrásio Correia para a construção de calçadas e alargamento de pista do projeto BRT Leste/Oeste. Enquanto o trecho entre as ruas Desembargador Westphalen e Rockefeller permanece liberado ao tráfego, a avenida segue bloqueada entre as ruas Rockefeller e João Negrão, com conclusão desta etapa prevista para o fim de dezembro — restando cerca de 42 dias para o término.

Recapeamento na Rua Major França Gomes, no Santa Quitéria

Entra hoje no último dia a etapa final de fresagem e recapeamento asfáltico entre as ruas Dom Orione e Professor Fábio de Souza. Os trabalhos ocorrem durante o dia com presença de máquinas e operários na pista, exigindo redução de velocidade e atenção às orientações dos agentes de trânsito.

Intervenções iniciadas em processo de implantação

Bloqueio na Avenida Presidente Arthur Bernardes, no Portão

Iniciada na segunda-feira (16/11) para pavimentação em concreto do Novo Inter 2, a interdição total ocorre na quadra entre as ruas Irati e João José Pichet. A liberação está prevista para 18 de dezembro — faltam 29 dias para o encerramento. O desvio indicado é pela Rua Coronel Airton Plaisant.

Interdição na Rua Padre Anchieta, no Campina do Siqueira

Bloqueada desde terça-feira (17/11) entre as ruas General Mário Tourinho e Padre Giácomo Cusmano, nas proximidades do Terminal Campina do Siqueira, a via passa por obras de infraestrutura com prazo estimado de 10 dias — faltam 8 dias para a conclusão. Os motoristas devem seguir pela Rua General Mário Tourinho até a Rua Jerônimo Durski, virar à direita no cruzamento e retornar à Rua Padre Anchieta.

Restrição parcial na Alameda Júlia da Costa, no Campina do Siqueira

Em vigor desde terça-feira (17/11), o bloqueio fecha duas pistas da esquerda no cruzamento com a Rua General Mário Tourinho por um período estimado de 30 dias — restam 28 dias para a liberação. Quem segue no sentido Centro deve desviar antes do cruzamento pelas ruas André Kaviski e Alameda Princesa Izabel, enquanto o sentido Rua Hugo Kinzelmann permanece livre.

Bloqueio na Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas, no Capão Raso

Interditada desde 30 de outubro para obras de infraestrutura viária com prazo previsto de 30 dias, a via completa hoje 20 dias de intervenção — faltam 10 dias para a reabertura. O bloqueio impede o tráfego de passagem e obriga condutores e linhas de ônibus locais a utilizarem ruas paralelas do bairro.

Desvio na Linha Verde, no Pinheirinho

Desde 10 de novembro, o fluxo da pista sentido sul foi transferido para a via local entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha para a construção das Trincheiras da Estação Vila São Pedro. A intervenção integra um cronograma de longa duração previsto até 2028 e provoca lentidão nos horários de pico no eixo sul.

Mudanças recentes de sentido em operação

Mão única na Rua Jaime Costa, no Rebouças

Em vigor desde 12 de novembro, a via opera em sentido único da Rua Francisco Parolin em direção à Rua David de Camargo Souza. A alteração é definitiva e exige atenção dos motoristas à nova sinalização vertical e horizontal.

Sentido único na Rua Raphael Papa, no Tarumã

Implantada em 10 de novembro, a mudança estabeleceu mão única permanente do acesso da via em direção à Rua Madre Leonie, reorganizando os cruzamentos internos do bairro.