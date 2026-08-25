Bloqueio total na BR-376 vai parar motoristas por até 1 hora nesta terça. Veja onde evitar

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná exigem atenção redobrada dos motoristas nesta terça-feira (25). Bloqueios totais programados para aferição de radares, obras estruturais e operações de manutenção provocam alterações no fluxo em diferentes regiões do estado.

Entre os principais pontos de atenção estão a BR-376, na Serra do Mar e em Ponta Grossa, além de intervenções em rodovias administradas pela Via Araucária e pelo DER/PR.

Bloqueios totais e principais pontos de atenção

BR-376 (Serra do Mar – sentido Santa Catarina)

A BR-376, no sentido Santa Catarina, terá bloqueios totais programados pela concessionária Arteris Litoral Sul para a aferição de radares.

As interrupções começam a partir do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e abrangem os quilômetros 662, 664, 665,2, 665,8 e, posteriormente, o km 679.

As retenções provocadas pelas operações podem durar entre 40 minutos e uma hora. Motoristas devem programar o deslocamento e seguir as orientações das equipes responsáveis pelos bloqueios.

BR-376 (Região de Ponta Grossa)

A pista marginal Norte da BR-376, no sentido Curitiba–Ponta Grossa, na Avenida Presidente Kennedy, permanece totalmente interditada devido ao posicionamento de guindastes utilizados nas obras da região.

O desvio indicado é pela Rua Marieta Costa Teixeira, na altura do km 496.

Durante a noite, o trecho no sentido Ponta Grossa–Curitiba também terá bloqueios momentâneos de até 15 minutos para o transporte de vigas utilizadas nas obras.

BR-277 (Serra do Mar / Litoral)

O tráfego na BR-277, entre a Serra do Mar e o Litoral, flui normalmente nesta terça-feira. Na região de Morretes, porém, o trânsito ainda passa por processo de normalização após os reflexos de um grave engavetamento registrado nos últimos dias.

A EPR Litoral Pioneiro também mantém operações com maquinário na marginal do km 80, em Curitiba. Motoristas devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização no trecho.

Manutenções e sistema “Pare e Siga”

Rodovias do Lote 1 (Via Araucária)

Trechos das BR-277, BR-373 e BR-476, além das rodovias estaduais PR-423 e PR-427, recebem serviços de drenagem, fresagem e recomposição do pavimento.

As intervenções estão previstas principalmente entre 7h e 17h e podem provocar estreitamentos de faixas e alterações temporárias no fluxo.

PR-463 (Norte do Paraná)

O DER/PR mantém operação no sistema “Pare e Siga” entre Colorado e Santo Inácio, do km 54 ao km 57 da PR-463.

A restrição ocorre devido às obras de recuperação do pavimento. Os motoristas devem respeitar a sinalização temporária e reduzir a velocidade durante a passagem pelo trecho.