Bloqueio na canaleta da Linha Verde e restrições no Tarumã: trânsito de Curitiba em tempo real

Motoristas e usuários de transporte coletivo devem redobrar a atenção a partir das 9h de hoje devido a intervenções importantes para o andamento de obras viárias no Xaxim e no Tarumã. O trânsito em Curitiba exige atenção de motoristas na manhã desta segunda-feira (22). Confira abaixo a situação em tempo real, com um mapa interativo com a situação das ruas da capital.

Obras e Bloqueios

Local: Canaleta exclusiva do transporte coletivo da Linha Verde Sul, na altura da Rua Lothário Boutin (em frente ao Supermercado Max Atacadista), no bairro Xaxim.

Data e Duração: Início na segunda-feira (22/6), às 9h, com previsão de término em três dias (sujeito às condições climáticas).

Impacto: Haverá um bloqueio parcial e temporário de uma faixa da canaleta para a execução de uma nova ligação da rede de drenagem. Usuários de ônibus e motoristas que circulam pelas proximidades devem prever lentidão no trecho afetado.

Local: Região da Avenida Victor Ferreira do Amaral e adjacências, no Tarumã.

Data e Duração: A partir de segunda-feira (15/6), diariamente, das 9h às 17h.

Impacto: Bloqueios totais temporários estão programados para a operação de lançamento de vigas do Viaduto Curitiba-Pinhais. O trânsito será interrompido a partir do cruzamento da avenida com a Rua Hayton da Silva Pereira (rota de desvio para o Capão da Imbuia e Pinhais). Na Rua Paulo Kissula, o bloqueio será total na rotatória com as ruas Edson Zacarias Cordeiro e Guilherme Weiss, sendo proibido o estacionamento e o acesso de veículos. As ruas Marechal José Agostinho dos Santos, Raul Caron e Delouds Zilio Homann também terão restrições severas de acesso. Agentes de trânsito orientam o fluxo.

Local: Linha Verde, no trecho entre os bairros Bairro Alto, Tarumã e Bacacheri.

Data e Duração: Segunda-feira (22/6), ao longo do dia.

Impacto: Motoristas enfrentam afunilamento de pista para o andamento dos trabalhos no complexo Tarumã. Recomenda-se buscar caminhos alternativos para evitar congestionamentos nos horários de pico.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.