Obra bloqueia faixa de importante avenida de Curitiba e deve piorar trânsito por 60 dias

A alteração será necessária para a execução de serviços de pavimentação ligados ao projeto Novo Inter 2. Enquanto a faixa estiver fechada, os ônibus que passam pela região vão circular pela pista utilizada pelos demais veículos. A mudança pode interferir no trânsito, principalmente nos períodos de maior movimento, e exige atenção dos motoristas que trafegam pelo trecho.

Ponto do Interbairros II será desativado

A obra também provocará uma mudança para os passageiros da linha 020 – Interbairros II (H). O ponto de ônibus próximo ao cruzamento da Mário Tourinho com a Rua Saldanha Marinho ficará temporariamente desativado.

Durante o bloqueio, os usuários poderão embarcar ou desembarcar no ponto anterior, nas proximidades da Avenida Vicente Machado, ou utilizar a parada seguinte, perto da Rua Ferdinando Darif.

Pavimentação será feita em dois trechos

As intervenções na General Mário Tourinho fazem parte da requalificação viária prevista para a região do eixo da Avenida Arthur Bernardes dentro do Novo Inter 2.

O projeto contempla dois segmentos da via. Um deles tem 290 metros e se estende da Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, nas proximidades do Terminal Campina do Siqueira, até a Alameda Júlia da Costa. Neste trecho, está prevista a implantação de novo pavimento em uma pista com 14 metros de largura, além de faixa exclusiva para o transporte coletivo.

Outra frente abrange 820 metros entre a Alameda Júlia da Costa e a Avenida Vicente Machado. A pista, com 12 metros de largura, também receberá nova pavimentação e faixa exclusiva para ônibus.

As intervenções fazem parte do Novo Inter 2, projeto inserido no Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba e alinhado ao PlanClima. A iniciativa prevê melhorias em mais de 38 quilômetros de vias e mudanças destinadas a ampliar a capacidade das linhas Inter 2 e Interbairros II e a circulação entre 28 bairros.

Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o projeto tem previsão de beneficiar aproximadamente 181 mil passageiros diariamente.

O Novo Inter 2 também integra o PRO Curitiba, programa municipal que reúne obras e projetos de revitalização da cidade. Segundo a Prefeitura, estão previstos mais de R$ 6 bilhões em investimentos até 2028.