Bloco da Inclusão reúne 200 foliões em ginásio de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cerca de 200 foliões, incluindo pessoas com deficiência, participaram do Bloco da Inclusão nesta quarta-feira (11/2) no ginásio de esportes da Rua da Cidadania do Fazendinha, em Curitiba. O evento, em sua segunda edição, reuniu crianças, jovens e adultos para celebrar o carnaval.

Os participantes vieram de diversos locais, incluindo o centro cultural Inclusive na Artes, serviços de convivência da Prefeitura e escolas especiais de Curitiba e região metropolitana. A Escola Rosa Bini, de Almirante Tamandaré, trouxe 32 alunos para o evento.

A festa contou com marchinhas e sambas selecionados pela equipe do Núcleo Regional da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), além de outras atrações como pintura facial realizada por policiais militares voluntárias. Sebastiana Barbosa, de 51 anos, que chegou com o grupo do Cras Santa Quitéria, foi uma das primeiras a entrar no bloco maquiada.

O evento também contou com a presença da cadela Aisha, do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal, e bonecos de personagens folclóricos e literários brasileiros, como o Saci Pererê e o Menino Maluquinho.

A secretária municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH), Amália Tortato, destacou a importância do evento para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. A SMDH, responsável pela articulação de políticas públicas para o segmento, apoiou o evento junto com a Administração Regional Fazendinha/Portão.