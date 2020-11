Em Curitiba, a Black Friday causou aglomeração no calçadão da Rua XV e durante a tarde desta sexta-feira (27) a Vigilância Sanitária fechou uma grande loja de departamentos que estava causando tumulto. A informação foi revelada durante a live realizada com a secretária de saúde Márcia Huçulak e com o diretor do Centro de Epidemiologia de Curitiba Alcides Oliveira.

publicidade

Na mesma ação de combate à aglomeração e ao descumprimento de protocolos sanitários da covid-19, oito empresas foram notificadas, entre elas um cartório.

LEIA TAMBÉM – Curitiba volta para bandeira laranja após escalada de casos de covid-19

“Nossa equipe está na rua fechando uma loja por aglomeração na Rua XV. É triste para nós fazer esse papel, um lamento”, comentou a secretária. Nesta sexta, lojas varejistas e comércio em geral aderiram ao grande dia de descontos Black Friday.

Durante todo o dia, fiscais da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Municipal, inspecionaram 133 pontos de comércio e serviços em várias regiões da cidade. Dois supermercados no Boqueirão e uma loja de departamentos no Boa Vista, além de um cartório, foram autuados. Nestes locais, além de aglomerações havia pessoas sem máscara.

Bares notificados por aglomeração no São Francisco

publicidade

Durante a noite desta quinta-feira (26), dez bares e lanchonetes do bairro São Francisco, foram vistoriados pela prefeitura durante uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu). Os estabelecimentos foram notificados quanto a necessidade de aderir às medidas sanitárias obrigatórias para evitar a disseminação do coronavírus.

Nesta sexta-feira, com o retorno da Bandeira Laranja, os bares e casas noturnas ficam suspensos. A prefeitura proibe ainda, com o novo decreto, o funcionamento de eventos sociais e atividades correlatas em espaços fechados, tais como casas de festas, de eventos ou recepções, incluídas aquelas com serviços de buffet, bem como parques infantis e temáticos.