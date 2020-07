Com as crianças em casa nesta período de quarentena causada pela pandemia de covid-19, ter boas opções de entretenimento infantil faz toda a diferença para os pais. Fechada por tempo indeterminado, a Biblioteca Pública do Paraná (BPP) tem produzido conteúdos infantis que atendem à esta demanda das famílias e ajudam a divertir os pequenos.

Nesta semana, já estão no ar as novas edições virtuais dos projetos “Era Uma Zine” e “Hora do Conto”, desenvolvidos pela Biblioteca Pública do Paraná, para atender o público infantil de forma remota durante o período de isolamento social. Confira!

“Hora do Conto” – No vídeo da semana, Natália Meisen apresenta “O Mundo Inteiro”, de Liz Garton Scanlon. O conteúdo está disponível no canal do Youtube BPP Conta, que também traz materiais gravados por contadores parceiros. Clique aqui para assistir.

“Era Uma Zine”– O fanzine eletrônico inicia uma série sobre os contos de fadas. “Encantos, feitiços e bruxarias” é o tema da edição, que ainda traz uma dica de leitura, o livro “A Fada Feiticeira”, de Brigitte Minne, e estimula os leitores a criarem o seu próprio fanzine. Baixe aqui.

