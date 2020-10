Quem gosta e cuida de seus animais de estimação pode benzê-los em duas paróquias em comemoração ao dia de São Francisco, o padroeiro dos animais, comemorado no próximo domingo, 4 de outubro.

A primeira bênção dos animais é nesta sexta-feira (2), na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), no bairro Prado Velho, no sistema drive trhu – a pessoa não precisa descer do carro. A segunda será sábado (3), na Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Guabirotuba, onde a bênção será feita pelo padre Kleina.

Na PUCPR, a bênção dos animais feita pelos padres é das 10h às 12h e das 13h30 às 16h desta sexta. Como forma de prevenir a covid-19, os pets vão receber a bênção é sem descer do carro. O acesso é pelo portão 1 – Rua Imaculada Conceição, 1155, no bairro Prado Velho.

“Vamos abençoar essas criaturas de Deus e demonstrar nossa gratidão por essa relação de troca desinteressada, permeada de amor e carinho”, aponta o Padre Luciano Toller, pároco da Paróquia Universitária Jesus Mestre que vai estar na PUCPR.

Ao levar o animal para a Bênção, o público deve lembrar de todos os cuidados necessários, como a utilização de máscaras, coleiras nos cães e de focinheira para as raças em que o acessório é exigido.

Imaculada Conceição

Na Paróquia Imaculada Conceição, a bênção dos animais sábado será das 13h30 às 15h. As bênção serão individualmente, mediante ordem de chegada e respeitando os critérios de distanciamento social e higiene de prevenção à covid-19.

A Paróquia Imaculada Conceição fica na Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 244, no bairro Guabirotuba. Mais informações no Facebook da paróquia ou pelo telefone (41) 3296-3765.