Bêbado para carro em frente a delegacia e é flagrado por delegado, na RMC

Um homem de 56 anos foi preso por embriaguez ao volante em Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba, nesta quarta-feira (12). De acordo com o delegado da Polícia Civil Mário Sérgio Bradock, o carro do homem alcoolizado parou, em fila dupla, em frente à delegacia. “Ele desceu do carro em um visível estado de embriaguez e não poderia continuar dirigindo”, explica Bradock.

Ao perceber a situação, a equipe da PCPR acionou a Polícia Militar do Paraná (PCPR) para realizar o teste do bafômetro e procedeu com o flagrante.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

