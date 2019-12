Acontece nesse domingo (15), em Curitiba, o bazar solidário da Associação Cristã de Assistência Social (ACRIDAS). O evento, chamado de ‘Amor Chic‘, traz peças de roupas de grife e de designers renomados com até 70% de desconto. A renda será revertida para o trabalho de ação social que a associação realiza com crianças. A entrada custa R$ 5.

O local do bazar será o Salão Azul do Clube Curitibano, no Água Verde, que estará aberto ao público do meio-dia à meia-noite. Além do bazar da ACRIDAS, também estarão expondo lojistas de Curitiba e região metropolitana. Entre os expositores estão Forum, Outlet Lingerie, Di Vetro, Spicy, SportBatel, Dumond, Tommy Hilfiger, Mary Kay entre outros.

Além do valor da entrada, que pagar mais R$ 1 recebe da organização uma sacola personalizada do evento. O pagamento das peças pode ser feito com dinheiro, cartão de débito ou de crédito. Para mais informações, há um evento criado pela ACRIDAS no Facebook.