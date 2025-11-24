Solidariedade

Bazar beneficente arrecada fundos para enxovais de bebês de catadoras


Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 24/11/25 11h40
Grupo Espírita Anna Franco promove bazar para enxovais de recém-nascidos de catadoras de recicláveis do Programa Ecocidadão. Foto: Ricardo Marajó/SECOM

O Grupo Espírita Anna Franco realizará um bazar beneficente nos dias 25, 26 e 27 de novembro, em Curitiba. O evento, que acontece na sede da instituição no Centro da cidade, tem como objetivo arrecadar recursos para a produção de enxovais destinados aos bebês de catadoras de materiais recicláveis da associação Ecocidadão.

O bazar, realizado anualmente desde 2023, oferecerá artigos para casa, decoração e jogos de toalhas. Todo o dinheiro arrecadado será utilizado na compra de materiais e manutenção de equipamentos para a confecção dos enxovais.

Os kits produzidos pelas voluntárias incluem itens como cueiro, cobertor, travesseiro, toalha de banho, roupas e acessórios para bebês. O valor estimado de cada enxoval, se comprado pelas mães, seria de aproximadamente R$ 400.

O Ecocidadão, programa de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), visa melhorar a qualidade de vida dos catadores e fortalecer a cadeia de reciclagem em Curitiba. Atualmente, 50 associações de catadores participam do programa, com cerca de mil trabalhadores, sendo 70% mulheres.

Leila Maria Zem, diretora do Departamento de Educação Ambiental da SMMA, destaca a importância da iniciativa: “Graças ao trabalho das voluntárias, as catadoras de recicláveis grávidas recebem um grande apoio. Essas ações ajudam muito as mulheres que estão em um momento lindo que é a gravidez e ao mesmo tempo colabora no orçamento dessas famílias”.

O bazar beneficente acontecerá na Rua Ermelino de Leão, 315, no Centro de Curitiba, das 14h às 17h nos três dias do evento.

