Barreirinha recebe obras de recuperação de asfalto em cinco ruas

Cinco ruas do bairro Barreirinha, algumas no limite com o Abranches, estão recebendo obras para recuperação do asfalto em Curitiba. As intervenções somam 2,5 km de pavimento novo e fazem parte de um programa de requalificação da malha viária da cidade, com investimento previsto de mais de R$ 86,7 milhões em convênio com o Governo do Estado.

As obras começaram em 6 de abril na rua Coronel Servando de Loyola e Silva, com 590 metros de extensão. Durante a execução dos serviços, o trânsito poderá ter bloqueios pontuais, sempre sinalizados pela empresa responsável. As intervenções devem ser concluídas em meados de maio.

Também receberão asfalto novo as ruas Mustapha Francisco Lemes, Aluísio de Azevedo, Lúcia Dechandt e Tenente-Coronel Muniz de Aragão, esta última com melhorias em dois trechos. Parte dos serviços já começou, enquanto outras frentes estão programadas para as próximas semanas.

Moradores da região aguardavam há décadas pela recuperação do pavimento. A aposentada Suely Kreknicki, que mora há 41 anos no bairro, comemorou a chegada das obras. O marido dela, Aderir Aparecido Enuno, destacou que a rua sempre foi coberta apenas com antipó e que a melhoria valoriza os imóveis da região.

O programa de manutenção da malha viária vai alcançar 100 km de ruas ao longo deste ano em diferentes regiões da cidade. Desse total, 70 km estão sendo executados por convênio com o Governo do Estado e os outros 30 km serão realizados com recursos próprios do município. A meta é alcançar 500 km de manutenção do asfalto até 2028.