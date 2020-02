Uma grande quantidade de baratas tem sido vista com frequência em ônibus da linha Fazenda/Pinheirinho, que ligam Curitiba à Fazenda Rio Grande, na região metropolitana. Segundo o relato de um passageiro, a situação já dura duas semanas. Uma reclamação foi postada nas redes sociais e mostra a foto do interior de um veículo, no qual são vistas famílias de baratas caminhando por uma fresta perto da janela. O texto da postagem cobra explicação sobre uma possível falta de dedetização no veículo.

A postagem foi feita pelo ajudante de motorista André Kanitz Chalus, 43 anos, que pega o ônibus todos os dias, às 5h, para ir até a Ceasa. Chalus usou um grupo público do Facebook chamado Fazenda Rio Grande para reclamar e exigir uma explicação a respeito das baratas.

“Não sou só eu que fico indignado. Se você olhar, muita gente compartilhou e comentou na postagem, querendo que tenha uma solução”, disse o ajudante de motorista. Até a tarde desta terça-feira (18), a postagem contava com 105 interações, 35 comentários e 20 compartilhamentos.

Foto: Colaboração/Andre Kanitz Chalus.

O que vai ser feito?

Após tomar conhecimento da presença dos insetos no veículo, por meio da reportagem, na tarde desta terça-feira, a Coordenação do Transporte da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) informou que irá cobrar uma resposta da empresa responsável pela linha. Até a publicação da matéria, a reportagem ainda aguardava informações mais detalhadas por parte da Comec.