O Bar Crossroads, localizado no bairro Água Verde reabriu na noite desta quinta-feira (15) com todos os protocolos de segurança ao público, funcionários e bandas. A permissão aconteceu com o novo decreto de liberação de cinemas, teatros e eventos com até 50 pessoas. Para este fim de semana, a programação conta com muito rock aliado a segurança.

Para a reabertura, algumas medidas foram tomadas. A entrada ao bar só é permitida após aferição de temperatura, que deve ser inferior a 37,8º e com o uso de máscaras. Em relação ao atendimento, os cardápios foram adaptados para formato individual e descartável.

Estações com álcool gel também estão disponíveis por todo o bar. Alessandro Reis, fundador do Cross, ressalta que o período ainda é de pandemia e que os cuidados ainda devem ser realizados, mas entregando ao cliente o mesmo entretenimento utilizado antes da covid-19. “Adotamos um novo layout de mesas, com o devido distanciamento e com todos os cuidados necessários para proteger o nosso público, assim como a nossa equipe. A entrada no bar só será permitida com o uso de máscaras e a nossa capacidade total foi reduzida conforme manda a nova regra, tudo isso para entregar entretenimento de qualidade e com segurança”, comentou Alessandro.

Programação

Banda The Elder. Foto: divulgação.

A programação conta com muito rock n’roll. Nesta sexta-feira (16), o melhor do rock nacional com o grupo Válvula Vapor, formado por Vinicius Melo (Voz e Guitarra), Alexandre Melo (Voz e Guitarra), Zé Marques (Baixo) e Alexandre Bastos (Bateria), passando pelas décadas de 80, 90 e 2000. No sábado (17), a atração será da banda The Elder com muito heavy metal. O grupo é composto por Marcos Oxy Nascimento (Baixo), André Hernandes (Guitarra), Jefferson Dombrowski (Guitarra) e Felipe Souzza (Bateria e Backing Vocals). Para fechar o fim de semana, no domingo (18), será a vez da banda Magnolia com muito rock e reggae.

Serviço

Local: Bar Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Horário: das 18h às 23h

Entrada gratuita

Couver opcional de R$5 ou R$10

Classificação: 18 anos

Reservas: (41) 3243-3711

Aceita-se todos os tipos de cartões

Estacionamento no local