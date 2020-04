Um dos bares mais tradicionais de Curitiba vai fechar. Em postagem no Facebook na tarde deste domingo (26), a administração do Bar do Pudim, no bairro São Francisco, anunciou que o mês de maio será o último de atividae após 52 anos.

“Um decisão difícil que vem sendo analisada nos últimos dois anos”, relata o post no Facebook.

De acordo com a postagem, a data para fechar as portas já estava definida desde o começo do ano. O bar, conhecido pelos deliciosos quitutes e pelo atendimento do garçom Miltinho , com mais de 30 anos de casa, vinha enfrentando dificuldades que se agravaram com a pandemia do coronavírus. Um deles é a questão da violência que aumentou nos últimos anos na região do Cemitério Municipal e da Praça do Gaúcho, em frente ao bar, o que acabou espantando muitos clientes.

O bar informa que abre normalmente nesta segunda-feira (27) até o fim do mês, das 15h30 às 21h30. Na postagem no Facebook, a administração pede aos clientes que aproveitem os últimos dias do Bar do Pudim.

“Aproveite a oportunidade para vir se despedir! Venha se deliciar com nossos tradicionais salgados e sanduíches. Nossos clientes fazem parte da nossa história e queremos compartilhar os últimos momentos com vocês!”, diz a nota. “Nosso pernil já está no forno esperando vocês! Não deixem de vir, e não esqueçam suas máscaras!”, conclui a nota.

