Ponto de encontro de artistas locais, bar de Curitiba fecha as portas após 22 anos

O Bar do Tatára vai encerrar as atividades após 22 anos de funcionamento em Curitiba. Localizado na Avenida dos Estados, no bairro Água Verde, o estabelecimento se despede do público nesta segunda-feira (13).

O bar ficou conhecido por abrir espaço para artistas locais, especialmente às segundas-feiras, quando promovia a “Segunda Autoral”, evento dedicado à apresentações autorais.

“Foram 22 anos de música, amizade e das histórias mais loucas já contadas na noite curitibana — 17 deles com a nossa Segunda Autoral”, diz a publicação do bar nas redes sociais.

Bar do Tatára enfrentou pandemia e a morte do fundador

Segundo Cleusa, sócia e fundadora da casa ao lado de Tatára, a decisão de encerrar as atividades não aconteceu por um único motivo. “A pandemia nos quebrou em muitos pedaços. Inclusive, o Tatára morreu logo no começo daquele período. Eu tentei manter todo o legado, porque também sou parte dessa história. Mas ficou muito mais difícil.”

Ela lembra que, além das dificuldades financeiras, o cenário mudou bastante nos últimos anos. “Os bares cresceram, receberam investimentos maiores e promover cultura em Curitiba sempre foi difícil. Antes eu tinha um pilar muito forte, que era o Tatára.”

Mesmo assim, Cleusa manteve a casa funcionando por mais de cinco anos após a morte do companheiro de trajetória. “No último ano lutei feito uma leoa. Só fui me endividando e chegou um momento em que não consegui mais continuar”, diz a fundadora.

O legado pode continuar

Embora o Bardo Tatára esteja chegando ao fim, o projeto Segunda Autoral poderá ganhar uma nova fase. Segundo Cleusa, um grupo de músicos já conversa sobre levar a iniciativa para outro espaço da cidade.

“Eles querem manter vivo o projeto da música autoral. Ainda estão desenhando essa ideia. Se eu puder participar em algum momento, certamente estarei junto”, diz Cleusa, que se prepara para deixar Curitiba levando a sensação de missão cumprida.

“É uma tristeza muito grande fechar esse lugar. Ao mesmo tempo, sinto que participei, junto com o Tatára, de uma coisa grandiosa. Talvez eu nem tenha dimensão do quanto isso foi importante para a música autoral de Curitiba.”