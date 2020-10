Uma agência bancária de Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba, foi invadida nesta madrugada de segunda-feira (12) por 12 homens que tentaram levar o cofre do banco. No entanto, a ação não teve êxito e os bandidos acabaram deixando o cofre na frente da agência do Banco do Brasil, no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), os invasores chegaram ao local próximo das 2h30 e ficaram dentro da agência por quase 1h30. O barulho de marretadas foi ouvido por moradores que avisaram a PM que chegou ao banco às 4h. Os policiais se depararam com o cofre largado pelos ladrões na entrada do banco. O bando teria fugido em uma caminhonete.

Após a chegada da polícia, uma equipe da criminalística foi chamada para tentar descobrir se os responsáveis pela ação deixaram digitais. Câmeras de segurança do banco também serão analisadas. Até o momento, nenhuma prisão foi realizada e a Polícia Militar faz buscas na região. A investigação está com a Polícia Civil.

