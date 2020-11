Um dos restaurantes mais conhecidos de Curitiba foi alvo de ladrões na madrugada desta segunda-feira. Bandidos entraram no Mustang Sally, que fica no bairro Batel, e roubaram dois instrumentos musicais de muito valor sentimental para a casa. Os proprietários lamentaram muito o ocorrido e pediram ajuda para a população caso encontre os instrumentos a venda por aí..

publicidade

Os instrumentos levados foram uma guitarra Ibanez semi-acústica e também um baixo Giannini. O que entristeceu os proprietários não foi o valor dos instrumentos em si, mas a guitarra, por exemplo, decora a casa desde sua abertura, há 17 anos, e o baixo tem o autógrafo do C.J.Ramone, baixista da banda de punk rock Ramones.

“Arrombaram a porta e levaram os dois instrumentos, o baixo com a a dedicatória do C.J., da última vez que o Ramones veio a Curitiba, a guitarra que tava aqui desde que abrimos, 3 televisores, dois computadores e algumas bebidas. Já fizemos o boletim de ocorrência e vamos aguardar para ver se conseguirmos recuperar algo”, lamentou Lincoln Almeida, proprietário do estabelecimento.

Guitarra que decorava a casa desde a abertura.

Existem câmeras de segurança dentro do estabelecimento e os bandidos não levaram o HD em que as câmeras gravam as imagens. “Só conseguiremos ver as imagens amanhã, pois eles levaram os monitores, mas não o DVR. Amanhã a equipe que cuida disso vai pegar as imagens e vamos ver se conhecemos alguém”.

Mesmo diante das perdas, aliado aos tempos difíceis causados pela pandemia, o comerciante garante que não vai desistir. “Desanima, mas fazer o que? É o que fazemos, nosso trabalho. Paciência e bola pra frente”, concluiu.

publicidade

Prova de que persistir é uma de suas virtudes, Lincoln inaugura no próximo sábado (7) um Wine Bar no Mustang Sally. O espaço é uma nova aposta do empresário. Será uma nova atração na região, que vale a pena conferir. Logo mais, ainda nesta segunda-feira, a casa abre normalmente.

Se você encontrar estes instrumentos à venda, denuncie no 181!