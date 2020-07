Com a suspensão do decreto estadual 4942/20, com medidas mais restritivas contra o coronavírus, Curitiba volta para a bandeira laranja. O município, portanto, segue com restrições no funcionamento de bares, academias e outros serviços. Confira as restrições que estão em vigor e o que abre e fecha na cidade:

De segunda a sexta

Atividades e serviços suspensos:

Bares, casas noturnas e eventos em geral;

Clubes esportivos e sociais;

Academias e locais de prática esportivas;

Parques;

Igrejas e tempos (fechados para cultos e celebrações presenciais, mas podem abrir para transmissão de missas e cultos on-line, drive-in, assistência religiosa e serviços administrativos).

Atividades e serviços que podem funcionar:

Atividades sem restrição de horários e dias listadas como essenciais no decreto 470;

Farmácias, drogarias, laboratórios;

Serviços odontológicos e de saúde em geral;

Mercados, supermercados, panificadoras e padarias;

Lojas de alimentos, como peixarias, açougues, frutarias, etc;

Comércio em geral, das 10 às 16 horas;

Restaurantes e lanchonetes, das 11 às 15 horas e das 19 às 22 horas (consumo local);

Shoppings, das 12 às 20 horas;

Galerias e centros comerciais, das 10 às 16 horas;

Hotéis e pousadas, 50% da capacidade de atendimento;

Empresas em geral, empresas de tecnologia e coworking, 6 horas por dia, exceto para atividades de home-office;

Call center e telemarketing de serviços de saúde (sem restrição);

Salões de beleza e barbearia (na rua e galerias: das 10 às 16 horas, em shoppings: das 12 às 20 horas);

Postos de combustíveis e borracharias;

Lojas de comunicação e telefonia;

Serviços de delivery;

Drive-thru;

Segurança e vigilância;

Óticas;

Casas de embalagens;

Lotéricas;

Transporte de cargas;

Água e gás;

Lavanderias;

Materiais de construção;

Clínicas de serviços veterinários;

Pet shop.

Fim de semana

Atividades e serviços suspensos:

Bares, casas noturnas e eventos em geral;

Shoppings, galerias e centros comerciais (exceto serviços delivery ou drive-thru);

Comércio de rua como lojas de roupas, calçados, acessórios, e outros não essenciais;

Salão de beleza, serviços de estética e pet shop;

Academias e locais para prática esportivas;

Clubes esportivos e sociais;

Parques;

Igrejas e tempos (fechados para cultos e celebrações presenciais, mas podem abrir para transmissão de missas e cultos on-line, drive-in, assistência religiosa e serviços administrativos).

Atividades e serviços que podem funcionar: