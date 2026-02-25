Banco dos Brics visita Curitiba para acompanhar obras do BRT Leste/Oeste

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma comitiva do New Development Bank (NDB), conhecido como Banco dos Brics, está em Curitiba de 24 a 27 de fevereiro para sua missão anual de acompanhamento financeiro. O grupo realizará reuniões técnicas e vistoriará as obras do BRT Leste/Oeste, projeto financiado pelo banco no valor de US$ 93,5 milhões, com contrapartida da Prefeitura.

Na terça-feira (24), os representantes do NDB foram recebidos no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), onde assistiram a uma apresentação sobre projetos de requalificação urbana e soluções para o sistema viário da cidade. Em seguida, participaram de uma reunião com o prefeito Eduardo Pimentel.

Durante o encontro, Pimentel destacou a importância da parceria com o banco e a continuidade do planejamento de longo prazo na área de mobilidade em Curitiba. O prefeito também mencionou a intenção de discutir com o governador do Paraná novas possibilidades de parceria com o NDB, incluindo o prolongamento da Linha Verde até Fazenda Rio Grande.

Aguinaldo Barbieri, diretor-geral do Escritório Regional das Américas do NDB, ressaltou o interesse do banco em ampliar a cooperação com Curitiba, tanto no financiamento de obras quanto na troca de conhecimento técnico. Ele destacou que a capital paranaense é referência internacional em mobilidade urbana e transporte coletivo.

A agenda da missão inclui visitas às obras do BRT Leste/Oeste, reuniões técnicas para acompanhamento da execução orçamentária e conferência de salvaguardas ambientais e sociais. A comitiva permanecerá na cidade até sexta-feira (27), quando as equipes se reunirão para finalizar assuntos pendentes e elaborar um relatório sobre a execução do projeto.