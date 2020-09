O Banco Bari, com sede no bairro Água Verde, em Curitiba, abriu processo seletivo para contratação de 54 pessoas em várias funções. O Banco Bari pertence ao Grupo Barigui, grupo financeiro de Curitiba e revendedor de automóveis novos e seminovos.

publicidade

Os salários chegam a R$ 9 mil com benefícios como vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, plano de academia e participação nos lucros.

VIU ESSA? – Santa Casa de Curitiba abre 73 vagas de emprego nas áreas de saúde e administrativa

As vagas são relacionadas à tecnologia de informação, finanças e atendimento ao cliente. A previsão é de que os selecionados iniciem o trabalho em novembro.

O processo seletivo é 100% on-line com entrevistas e possíveis testes específica para a vaga de desenvolvedor. O local de trabalho para os contratados em atendimento ao cliente é na sede do banco. As demais terão início no sistema home office. Para conhecer os requisitos para cada vaga e fazer inscrição é preciso entrar no site do Banco Bari no setor de carreiras.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.