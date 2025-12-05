Balé O Quebra-Nozes estreia dia 10 nas Ruínas de São Francisco

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O espetáculo gratuito ‘O Quebra-Nozes’ estreia no dia 10 de dezembro nas Ruínas de São Francisco, no Centro Histórico de Curitiba. A apresentação, parte da programação de Natal da cidade, contará com 58 bailarinos da Curitiba Cia de Dança e terá duas sessões por noite, às 18h30 e 20h30.

A montagem do clássico da dança, criado em 1891 por Tchaikovski, terá participação especial de Ana Botafogo, renomada bailarina brasileira. A direção geral e artística é de Nicole Vanoni, diretora da Curitiba Cia de Dança. Os ensaios e preparações ocorrem desde outubro para garantir uma produção de alto nível.

O elenco inclui bailarinos de vários estados brasileiros. Os papéis principais de Clara serão interpretados por Ray Guimarães e Natália Taliani, enquanto o Quebra-Nozes será performado por Felipe Bueno e Gabriel Mattoso. Ana Botafogo interpretará a mãe de Clara.

O espetáculo, que não requer agendamento prévio, acontecerá de 10 a 14 de dezembro. A plateia tem espaço limitado, por isso recomenda-se chegar cedo. Uma árvore de luz de 15 metros complementará o cenário junto às ruínas históricas.