Balé O Quebra-Nozes encanta público nas Ruínas de São Francisco em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Centenas de pessoas lotaram as arquibancadas das Ruínas de São Francisco, no Centro Histórico de Curitiba, no domingo (14/12) para assistir ao clássico balé O Quebra-Nozes. A apresentação, parte da programação do Natal de Curitiba 2025, contou com 30 bailarinos da Companhia de Dança Nicole Vanoni e participação especial da renomada bailarina Ana Botafogo.

O espetáculo, baseado na música de Tchaikovski, narra a história mágica da menina Clara e seu boneco Quebra-Nozes, que se transforma em príncipe e a leva para uma jornada por reinos encantados. A performance gratuita atraiu famílias e entusiastas da dança, proporcionando acesso à cultura para diversos públicos.

Karen Klein, moradora do bairro Cajuru, levou seus filhos Arthur, de 8 anos, e Victor Hugo, de 12. Para ela, a experiência foi especialmente significativa para Arthur, que pretende ingressar em uma companhia de dança no próximo ano. “Foi a primeira vez que ele viu um bailarino homem dançando num palco, foi muito emocionante”, compartilhou Karen.

As estudantes Juliana Aguiar, 19, e Débora Farpinelli, 18, também expressaram entusiasmo com a apresentação. “Tudo foi incrível, foi muito lindo, foi uma experiência maravilhosa. Eu já tinha um carinho muito grande por essa peça, mas poder assistir, ainda mais por ser gratuito, foi uma experiência realmente muito incrível”, afirmou Juliana.

O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura de Curitiba, conta com patrocínio de diversas empresas e oferece programação de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro. O evento busca democratizar o acesso à cultura e proporcionar momentos de lazer e entretenimento para a população durante as festividades natalinas.