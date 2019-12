O público presente à edição 2019 do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais foi 10% maior do que no ano anterior. Cerca de 700 mil pessoas acompanharam os mais de 160 eventos natalinos que ocorreram na capital. O balanço foi divulgado pela prefeitura na terça-feira (24) e os dados são de um levantamento preliminar do Instituto Municipal de Turismo.

continua depois da publicidade

De acordo com a prefeitura de Curitiba, do total de público que esteve nos eventos de Natal deste ano, 106 mil pessoas eram turistas, um crescimento de 15% em relação a 2018, quando a capital recebeu 92,2 mil pessoas de outras cidades do país e exterior. Os números consolidados, com todos os eventos e os últimos dias, serão divulgados até o fim de janeiro.

Ainda segundo o Instituto Municipal de Turismo, em 2018 foram movimentados R$ 60,6 milhões na economia local devido à programação de Natal, um aumento de 14,3% em comparação ao mesmo período de 2017 (R$ 53 milhões). Os números de 2019 serão divulgados em janeiro de 2020.

De olho em toda essa programação, a projeção da Associação Comercial do Paraná (ACP) para 2019 é de que o gasto do consumidor curitibano seja de R$ 107 por causa do Natal, um crescimento de 15% a mais do que em 2018, quando o gasto médio foi de R$ 93.

O reconhecimento nacional do Natal de Curitiba estimulou, inclusive, o crescimento do calendário, que já é a maior programação gratuita de fim de ano do país. Em 2017, foram 60 eventos; em 2018, 120 espetáculos; e, em 2019, chegou a mais de 160 atrações em toda a cidade, entre apresentações de corais, autos de natal, concertos, exposições de presépios e feiras temáticas.

A presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, ressalta que, como nas duas edições anteriores da temporada natalina, Curitiba celebrou o Natal com criatividade e de maneira inovadora. “A programação expandiu em frequência e na descentralização para todas as Regionais, com uma rede de voluntários e apoio financeiro de patrocinadores”, disse ela ao site da prefeitura.