A casa noturna Milano & Lounge, no Centro de Curitiba, foi liberada para funcionar normalmente a partir dessa quarta-feira (11). Após ter liminar pedindo a suspensão de suas atividades, por perturbação do sossego e falta de alvarás, a justiça revogou a decisão, já que o local entregou os documentos solicitados pela justiça na ocasião do fechamento.

Segundo decisão do Juiz Marcos Vinícius da Rocha Loures Demchuk, da 24ª Vara Cível de Curitiba, “os documentos dos órgãos municipais autorizaram as atividades do estabelecimento/réu e estão em plena vigência, as razões que embasaram a decisão liminar se tornaram inconsistentes, motivo da revogação de tutela de urgência”, escreveu.

Na ocasião da interdição, a administração do estabelecimento disse que recebeu a decisão judicial com surpresa e contestou a motivação da liminar. Com a liberação do juiz, a casa noturna não chegou a ser fechada de fato, já que tinha programação apenas para os dias 13, 14 e 21 de dezembro.