Bairros de Curitiba têm bloqueios e novos desvios hoje. Siga em tempo real

O motorista que circula por Curitiba deve ficar atento a uma série de modificações viárias definitivas e bloqueios de longa duração decorrentes de grandes obras urbanas. O principal destaque é a liberação de novas faixas no Viaduto do Tarumã sobre a Linha Verde, que promete desafogar o fluxo no sentido Sul. Além disso, frentes de trabalho do projeto Novo Inter 2 e do BRT Leste/Oeste avançam por bairros como Centro Cívico, Portão, Batel e Centro, exigindo rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Obras

Tarumã

Desde quinta-feira (16), o tráfego no Viaduto Tarumã foi deslocado para duas novas pistas sobre a Linha Verde, no sentido Sul (bairro Pinheirinho). O fluxo, que antes seguia em faixa única até o viaduto, agora conta com duas faixas de rolamento a partir desse ponto até a junção com o pavimento antigo. A mudança é permanente e visa dar maior fluidez ao Complexo Tarumã.

Centro

A Rua Conselheiro Laurindo, no cruzamento com a Avenida Sete de Setembro, está com bloqueio parcial em meia pista. A interrupção é necessária para os serviços de escavação e reconstrução do pavimento em concreto do BRT Leste/Oeste. O tráfego flui parcialmente, mas motoristas devem redobrar a atenção devido ao afunilamento.

Ainda no Centro, no cruzamento com a Avenida Sete de Setembro, a Rua João Negrão opera com bloqueio parcial em meia pista para as obras do BRT Leste/Oeste. A intervenção tem duração prevista até o dia 21 de julho, a depender das condições do tempo, permitindo apenas a passagem parcial de veículos no trecho.

Seminário

A Rua Major Heitor Guimarães recebeu um estreitamento de pista no trecho entre as ruas Pedro Viriato Parigot de Souza e Monsenhor Ivo Zanlorenzi. O tráfego flui por apenas uma faixa da direita ao longo de 160 metros. Para garantir a segurança, a redução de três para duas faixas começa antes, na altura da Rua Engenheiro Serafim Voloschen. A interdição, que segue até o dia 21 de julho, faz parte das obras do Novo Inter 2 e exige cuidado redobrado dos condutores.

Bloqueios

Centro Cívico

A Rua Aristides Teixeira, no trecho entre a Rua Mateus Leme e a Avenida Cândido de Abreu, sofre bloqueio total diário das 8h às 17h para obras de drenagem do Novo Inter 2. Nos demais horários, apenas a faixa da direita permanece interditada. A previsão é que a rotina de bloqueios dure três meses. Como desvio, os motoristas podem utilizar as ruas Roberto Barrozo, Nilo Peçanha e Barão de Antonina.

Portão

A Rua Vital Brasil está totalmente bloqueada no trecho entre as ruas Tamoios e Bororós para a execução de obras de drenagem pluvial do Novo Inter 2. A interdição total deve durar 15 dias, permitindo apenas o acesso de moradores e comerciantes locais. As opções de desvio para o tráfego geral são pelas ruas Tabajaras, Professor Ulisses Vieira e Bororós.

Hauer

O trânsito está totalmente interrompido na Rua Roberto Hauer, entre a Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão e a marginal oeste do Canal Belém. O bloqueio total tem previsão de durar 15 dias para o avanço das obras do Novo Inter 2. Como alternativa, os motoristas podem acessar a Rua José Rietmeyer ou utilizar a Linha Verde no sentido da Avenida Senador Salgado Filho.

Portão

A Rua Francisco Frischmann (via rápida Centro-Portão) passa por bloqueios parciais em uma de suas faixas de rolamento, no trecho entre as ruas Sylvio Zeny e Engenheiro Niepce da Silva. A interrupção parcial dura cerca de 5 dias para os serviços de fresa e recape asfáltico, gerando lentidão nos horários de pico.

Mudanças de sentido

Cidade Industrial de Curitiba

A Rua Carlos Muller passou a ter sentido único de circulação de trânsito. Agora, os veículos só podem trafegar partindo da Rua Roberto Bernert em direção à Rua Eduardo Sprada. A mudança é permanente e visa organizar o fluxo e aumentar a segurança de pedestres e motoristas na região do CIC.

Batel

A Rua Josefina Rocha teve seu sentido de circulação alterado de forma definitiva. A via agora opera em sentido único, permitindo o fluxo de veículos apenas da Rua Jerônimo Durski para a Rua Olavo Bilac, alterando a rotina de quem circula pelo bairro.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.