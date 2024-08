Bairros de Curitiba devem enfrentar a falta de água nas torneiras nesta terça-feira (6). De acordo com a Sanepar, uma manutenção emergencial de um registro de manobra é realizada na Rua Flávio Delegrave, em Curitiba. Os trabalhos devem ser concluídos até às 15h e a previsão é de que o abastecimento volte gradativamente a normalidade a partir das 19h desta terça.

Por conta dos serviços emergenciais, pode faltar água temporariamente nas regiões dos seguintes bairros:

Abranches

Ahú

Barreirinha

Boa Vista

Cachoeira

São Lourenço

Em situações como esta, a orientação da companhia é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. As limpezas mais pesadas, lavagem de roupas e calçadas devem ser postergadas.

Só devem ficar sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

