Moradores dos bairros Cidade Industrial de Curitiba, São Miguel e Augusta, em Curitiba, estão sem água nesta sexta-feira (8), por conta do rompimento uma das redes de distribuição de água da Sanepar. De acordo com a empresa, máquinas causaram o dano na rede nesta manhã, mas equipes já trabalham no conserto da tubulação, nas proximidades da estação elevatória de água da Rua José Rodrigues Figueira Neto, na CIC.

Os trabalhos no local devem ir até as 17h. Já o abastecimento, conforme a Sanepar, deve voltar à normalidade nestas regiões somente a partir das 22h e será feito de forma gradativa.

Além das pessoas que vivem e trabalham nestes três bairros, também estão sem água nesta sexta-feira os moradores das regiões de Curitiba e região metropolitana, que são afetadas pelo rodízio de 36h no abastecimento.

Caixa-d’água

A Sanepar afirma que só ficam sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A empresa ainda sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Atendimento ao público

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a Sanepar pede que as pessoas tenham em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, também pode ser acessados o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou o site www.sanepar.com.br.