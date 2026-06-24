Trânsito

Bairro perto do Centro recebe dois novos semáforos

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 24/06/26 20h24
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Novos semáforos e melhorias no sistema viário reforçam segurança e acessibilidade no cruzamento da Avenida Desembargador Hugo Simas com a Rua Coronel João Guilherme Guimarães, no Bom Retiro. Curitiba, 24/06/2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

Dois novos semáforos começam a funcionar nesta quinta-feira (25), a partir das 11h, no bairro Bom Retiro. Os equipamentos serão instalados nos cruzamentos das ruas Coronel João Guilherme Guimarães com a Teffé e na Avenida Desembargador Hugo Simas com a Rua Coronel João Guilherme Guimarães.

Além disso, a Rua Coronel João Guilherme Guimarães passa a ter sentido único de circulação da Rua Teffé para a Avenida Desembargador Hugo Simas. As obras incluem a construção de 600 metros quadrados de novas calçadas e oito rampas de acessibilidade para pedestres.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar motoristas.

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