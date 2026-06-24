Bairro perto do Centro recebe dois novos semáforos

Dois novos semáforos começam a funcionar nesta quinta-feira (25), a partir das 11h, no bairro Bom Retiro. Os equipamentos serão instalados nos cruzamentos das ruas Coronel João Guilherme Guimarães com a Teffé e na Avenida Desembargador Hugo Simas com a Rua Coronel João Guilherme Guimarães.

Além disso, a Rua Coronel João Guilherme Guimarães passa a ter sentido único de circulação da Rua Teffé para a Avenida Desembargador Hugo Simas. As obras incluem a construção de 600 metros quadrados de novas calçadas e oito rampas de acessibilidade para pedestres.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar motoristas.