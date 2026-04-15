Bairro Novo do Caximba vira modelo internacional de inclusão social

O Bairro Novo do Caximba, em Curitiba, tornou-se referência internacional em políticas públicas que integram inclusão social e enfrentamento às mudanças climáticas. O Plano de Ações de Gênero (PAG), desenvolvido em parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), foi encerrado após dois anos de execução e apresentou resultados que consolidam o projeto como modelo replicável. A cerimônia de apresentação dos resultados ocorreu nesta quarta-feira (15), no Salão Nobre da Prefeitura, reunindo autoridades e técnicos envolvidos na execução do plano.

Desenvolvido como parte do Programa de Gestão de Risco Climático (PGRC), o PAG foi estruturado para garantir que a transformação urbana do Caximba incorporasse a perspectiva de gênero desde o início. A iniciativa nasceu de um diagnóstico iniciado em 2022, que mapeou demandas locais e definiu como públicos prioritários mulheres, crianças e adolescentes, além de servidores públicos que atuam no território. Em 2023, o plano foi apresentado à comunidade com mais de uma centena de ações organizadas em diferentes eixos, da segurança e mobilidade ao acesso à educação, saúde, geração de renda e participação social.

Ao longo da execução, o PAG articulou diversas secretarias e órgãos municipais em torno do objetivo de reduzir desigualdades e ampliar o acesso a direitos. A parceria com a AFD garantiu o financiamento do programa e o alinhamento a padrões internacionais e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Delphine Le Duff, representante da agência francesa, destacou que reduzir desigualdades e avançar na equidade de gênero gera impacto positivo para toda a sociedade.

Em 2025, o ciclo de avaliação evidenciou resultados consistentes. Moradores relataram aumento da sensação de segurança, fortalecimento dos vínculos comunitários e maior acesso a serviços públicos. Para as mulheres, iniciativas de capacitação profissional abriram novas possibilidades de geração de renda e autonomia financeira. Daniele Pires, moradora há 10 anos no bairro, relatou que saiu de um barraco sem água e luz para ter sua própria casa e abrir um salão de beleza após participar dos cursos oferecidos.

No balanço final, mais de 100 ações foram executadas, com a maioria concluída integralmente. Entre os destaques estão programas de formação como o Feito por Elas, voltado ao empreendedorismo feminino, além de iniciativas de incentivo à economia solidária, formação de lideranças jovens e qualificação de servidores para atuação com foco em equidade. A experiência do Caximba passou a ser tratada como piloto para expansão em outras regiões da cidade.