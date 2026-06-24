Bairro de Curitiba muda preferência em 4 cruzamentos a partir desta quarta

O principal ponto de retenção na canaleta da Linha Verde Sul ocorre na altura da Rua Lothário Boutin, prejudicando o fluxo normal do transporte público em frente ao Supermercado Max Atacadista. O bloqueio parcial de uma faixa da via exclusiva começou às 9h de segunda-feira (22) com previsão de duração de três dias. O estrangulamento da pista exige velocidade reduzida dos ônibus e atenção dos motoristas que transitam pelas pistas destinadas aos automóveis.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.