Bairro de Curitiba ganha novo jardim comunitário com horta e área de descanso 

Os moradores do bairro Água Verde, em Curitiba, ganharam um jardim comunitário sustentável com espaço para convivência, compostagem e educação ambiental. O local, de acesso público, fica na Rua Guilherme Pugsley, esquina com a Rua Acre, e foi criado para incentivar o lazer e o contato com a natureza em meio à cidade.

Instalado em uma área de 700 m², o espaço reúne mesas, bancos para descanso, jardim drenante, lixeiras para recicláveis e área dedicada à conscientização ambiental. A estrutura usa majoritariamente materiais reciclados, reflorestados e reutilizados, reforçando a proposta sustentável do projeto.

A iniciativa é da Midialand, empresa curitibana de mídia exterior, e surgiu a partir da 1ª edição do Hackathon realizado em parceria com a Universidade Positivo. O projeto foi desenvolvido por alunos da instituição durante uma maratona de criação voltada ao aproveitamento de espaços urbanos ociosos.

O jardim integra também um Projeto Especial Triplo, com três painéis publicitários de grandes dimensões, que utilizam lonas reaproveitadas como paredes do espaço. Segundo os idealizadores, a estimativa é que a estrutura impacte mais de 4 milhões de pessoas por mês.

Para o CEO da Midialand, Juliano Aichinger, a ideia deve ser expandida para outras regiões da cidade. “Queremos dar continuidade a projetos sustentáveis e de gentileza urbana em nossos ambientes. Em um mundo onde a urbanização avança rapidamente, é fundamental que criemos espaços que promovam o bem-estar da população”, afirma.

Uso comunitário

A estação de compostagem foi planejada para uso coletivo. Embora priorize os moradores do entorno, o jardim é aberto a qualquer visitante. Uma placa informativa instalada ao lado da estação explica como funciona o processo e destaca a importância da redução de resíduos orgânicos.

A empresa Composta+, responsável pela coleta e processamento dos resíduos, também vai promover ações educativas no local. Estão previstos eventos de doação de adubo e atividades sobre práticas de sustentabilidade e reaproveitamento de resíduos.

O funcionamento da compostagem é simples: os visitantes depositam restos orgânicos nas bombonas plásticas instaladas no espaço e a Composta+ transforma o material em adubo. O resultado retorna ao próprio jardim, fortalecendo o plantio local e fechando um ciclo sustentável de reaproveitamento.

