Baile de Carnaval reúne 600 idosos em Curitiba com entrega da chave da cidade

Cerca de 600 idosos lotaram o salão do Clube Dom Pedro II, no bairro Água Verde em Curitiba, na tarde desta segunda-feira (9/2) para o tradicional Baile de Carnaval das Pessoas Idosas. O evento marcou a abertura oficial do carnaval na cidade, com a entrega simbólica da chave da cidade ao Cortejo Real de Curitiba pelo prefeito Eduardo Pimentel.

O baile reuniu participantes dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desenvolvidos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), nos Espaços Conviver, além de pessoas acolhidas em instituições de longa permanência. Representantes das dez regionais da cidade estiveram presentes.

A animação ficou por conta da banda Os Polaquinhos, que tocou tradicionais marchinhas carnavalescas. O compositor Luiz Antônio Ferreira e a puxadora Adriana Del Rei também se apresentaram, interpretando a marcha do bloco Rancho das Flores, que será apresentada no desfile de rua no próximo sábado (14/2).

Clarinda Campos Tomazeli, de 71 anos, participante do SCFV do Cras Vila Sandra, destacou a importância do evento: “Carnaval, para mim, é pura diversão. Minha família sempre foi muito carnavalesca e circense, então cresci com essa alegria. Participar desse baile é manter a tradição viva”.

O baile faz parte do calendário oficial do município desde 2006 e é resultado de uma parceria entre a Fundação de Ação Social (FAS), a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH). O evento visa promover a integração e o bem-estar dos idosos, reafirmando seu protagonismo na vida cultural da cidade.