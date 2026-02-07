Baile de Carnaval reúne 600 idosos atendidos pela assistência social

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba promoverá na próxima segunda-feira (9/2), às 14h, no Clube Dom Pedro II, o tradicional Baile de Carnaval de Salão para Pessoas Idosas. O evento reunirá 600 idosos que participam dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ofertado pela FAS nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e nos Espaços Conviver, além de pessoas acolhidas em instituições de longa permanência.

O baile resgata a tradição dos antigos carnavais de salão, com marchinhas clássicas que valorizam a cultura popular e estimulam a participação ativa das pessoas idosas. A edição de 2026 tem como tema a marcha Velha Guarda, que também será apresentada no desfile de carnaval do bloco Rancho das Flores, no próximo sábado (14/2).

Os participantes são atendidos pela FAS nas dez regionais da cidade. O evento é uma parceria entre a Fundação de Ação Social e a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), buscando proporcionar um momento de lazer e integração para os idosos assistidos pelos programas sociais do município.