Azul decide acabar com voos entre Curitiba e Guarapuava

A partir de 1º de setembro, moradores de Curitiba e Guarapuava perderão uma importante opção de deslocamento entre as duas cidades. A Azul Linhas Aéreas confirmou o fim das operações em Guarapuava, na região Central do Paraná, encerrando assim os voos diretos que ligavam a capital paranaense à cidade do interior.

A rota, inaugurada em 10 de março deste ano, teve vida curta. A companhia aérea atribuiu a decisão a uma combinação de fatores econômicos e operacionais.

Entre os motivos citados pela Azul estão:

Aumento nos custos operacionais da aviação

Crise global na cadeia de suprimentos

Alta do dólar

Questões de disponibilidade de frota

Ajustes de oferta e demanda

Segundo a companhia, passageiros com voos agendados após 1º de setembro terão assistência assistência necessária, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

E aí, prefeitura?

Em comunicado, a prefeitura de Curitiba informou que está em negociações com outras companhias aéreas, visando manter e até mesmo expandir a conectividade aérea da cidade. O objetivo é garantir que Guarapuava não fique isolada do mapa aéreo paranaense e nacional.

