Avião que cruzou Morretes ganha destino final; novo Hangar é inaugurado

Lembram daquele avião gigante que passou pelas ruazinhas de Morretes em janeiro de 2021? Pois é, gente, o mistério que bombou nas redes sociais e deixou todo mundo de queixo caído finalmente tem um final. E que final!

A cena era de filme mesmo: uma aeronave enorme fazendo manobras quase impossíveis pelas vias estreitas da cidade histórica. Enquanto os motoristas paravam seus carros e a população acompanhava a pé, uma pergunta não saía da cabeça de ninguém: “Afinal, pra onde vai esse avião?”

Agora, quase cinco anos depois, temos a resposta. E é daquelas que deixa o sorriso escapar: o avião será a estrela principal do Hangar Morretes, espaço que abre as portas no próximo dia 6 de dezembro de 2025. Essa é daquelas ideias que a gente pensa: “por que ninguém pensou nisso antes?”

O Hangar Morretes ficará na Rua Almirante Frederico de Oliveira, 337, na Vila Santo Antônio. O local foi pensado para transformar aquela aeronave que viralizou em um ambiente interativo e cheio de possibilidades. Imagina só: eventos, ações culturais e um monte de atividades voltadas ao turismo de experiência, aquele tipo que está bombando no Brasil inteiro.

Transporte do avião chamou atenção nas ruas de Morretes lá em 2001. Foto: Arquivo/Reprodução/RPC.

O barato é que o projeto mantém a estrutura original do avião, só que agora com uma nova missão: ser ponto de encontro, lugar de aprendizado e espaço para criatividade. Os organizadores do projeto querem unir aquele clima único de Morretes com o simbolismo do avião, que representa movimento, exploração e novas possibilidades.

A inauguração vai rolar no dia 6 de dezembro, com programação das 10h às 18h30. Todo mundo que aparecer vai poder explorar o hangar por dentro e por fora, incluindo a aeronave toda restaurada, além de participar de experiências preparadas especialmente para a abertura. A expectativa é grande: o espaço deve virar um dos novos cartões-postais do Litoral do Paraná, atraindo famílias, curiosos, fotógrafos e apaixonados por aviação.

Vale lembrar que em janeiro de 2021, Morretes parou para acompanhar o deslocamento do avião gigante. Veja aqui como foi. Foi uma operação complexa e inédita que mobilizou equipes técnicas e chamou atenção pela cena inacreditável: uma aeronave passando entre casas, com as ruas tomadas por moradores de olhos arregalados.

Com a inauguração, Morretes ganha um novo atrativo turístico e cultural, e o avião que mexeu com a curiosidade de tanta gente finalmente assume seu papel na história da cidade. A expectativa é que o Hangar Morretes dê aquele up na economia local, crie novas oportunidades e ofereça aos visitantes um espaço único, que conecta memória, criatividade e inovação.

