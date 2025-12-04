Gigante na cidade!

Avião que cruzou Morretes ganha destino final; novo Hangar é inaugurado

Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 04/12/25 08h54
Imagem aérea mostra um avião gigante estacionado em plena área turística de Morretes.
Hangar Morretes é um novo espaço pensado para conectar turismo, inovação e experiências inesquecíveis no coração de Morretes. Foto: Reprodução/Instagram @hangarmorretes.

Lembram daquele avião gigante que passou pelas ruazinhas de Morretes em janeiro de 2021? Pois é, gente, o mistério que bombou nas redes sociais e deixou todo mundo de queixo caído finalmente tem um final. E que final!

A cena era de filme mesmo: uma aeronave enorme fazendo manobras quase impossíveis pelas vias estreitas da cidade histórica. Enquanto os motoristas paravam seus carros e a população acompanhava a pé, uma pergunta não saía da cabeça de ninguém: “Afinal, pra onde vai esse avião?”

Agora, quase cinco anos depois, temos a resposta. E é daquelas que deixa o sorriso escapar: o avião será a estrela principal do Hangar Morretes, espaço que abre as portas no próximo dia 6 de dezembro de 2025. Essa é daquelas ideias que a gente pensa: “por que ninguém pensou nisso antes?”

O Hangar Morretes ficará na Rua Almirante Frederico de Oliveira, 337, na Vila Santo Antônio. O local foi pensado para transformar aquela aeronave que viralizou em um ambiente interativo e cheio de possibilidades. Imagina só: eventos, ações culturais e um monte de atividades voltadas ao turismo de experiência, aquele tipo que está bombando no Brasil inteiro.

Transporte do avião chamou atenção nas ruas de Morretes lá em 2001
Transporte do avião chamou atenção nas ruas de Morretes lá em 2001. Foto: Arquivo/Reprodução/RPC.

O barato é que o projeto mantém a estrutura original do avião, só que agora com uma nova missão: ser ponto de encontro, lugar de aprendizado e espaço para criatividade. Os organizadores do projeto querem unir aquele clima único de Morretes com o simbolismo do avião, que representa movimento, exploração e novas possibilidades.

A inauguração vai rolar no dia 6 de dezembro, com programação das 10h às 18h30. Todo mundo que aparecer vai poder explorar o hangar por dentro e por fora, incluindo a aeronave toda restaurada, além de participar de experiências preparadas especialmente para a abertura. A expectativa é grande: o espaço deve virar um dos novos cartões-postais do Litoral do Paraná, atraindo famílias, curiosos, fotógrafos e apaixonados por aviação.

Vale lembrar que em janeiro de 2021, Morretes parou para acompanhar o deslocamento do avião gigante. Veja aqui como foi. Foi uma operação complexa e inédita que mobilizou equipes técnicas e chamou atenção pela cena inacreditável: uma aeronave passando entre casas, com as ruas tomadas por moradores de olhos arregalados.

Com a inauguração, Morretes ganha um novo atrativo turístico e cultural, e o avião que mexeu com a curiosidade de tanta gente finalmente assume seu papel na história da cidade. A expectativa é que o Hangar Morretes dê aquele up na economia local, crie novas oportunidades e ofereça aos visitantes um espaço único, que conecta memória, criatividade e inovação.

