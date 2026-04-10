Avenida Toaldo Túlio terá bloqueios para obras de drenagem no domingo

A Avenida Vereador Toaldo Túlio, no bairro São Braz, terá dois trechos bloqueados no domingo (12/4), das 8h30 às 17h, para a execução de obras da rede de galeria de águas pluviais. O primeiro bloqueio ficará entre as ruas Domingos Dalla Bona e Francisco Comparin, nos sentidos Santa Felicidade e Viaduto do Orleans. O outro ponto com interdição será o cruzamento da Toaldo Túlio com a Joaquim Fressato, no sentido Santa Felicidade.

As obras do Departamento de Pontes e Drenagem preveem a implantação de aproximadamente 100 metros de nova tubulação de drenagem para ampliar a capacidade de escoamento das águas da chuva e minimizar episódios de alagamentos frequentes na região. Agentes de trânsito estarão no local para organizar o fluxo viário, e a empreiteira responsável sinalizou os trechos para garantir a segurança.

Para quem segue ao sentido Santa Felicidade, a rota alternativa é acessar a Rua Cel. Oscar Rodrigues, seguir para a Brasilio Cuman, virar à direita na Rua Angelo Massignan, seguir até Serafim Lucca, virar à direita e retornar à Toaldo Túlio.

Para quem segue na direção da CIC, do Campo Comprido e do Viaduto do Orleans, os motoristas deverão acessar a Rua Francisco Comparin e seguir até a Joaquim Chagas Lima, dobrar à esquerda, ir até a Carlos Benato e virar à esquerda para retornar à Toaldo Túlio. Outra opção é seguir até a Rua Ângelo Massignan, dobrar à esquerda para acessar a Brasílio Cuman e retornar à Toaldo Túlio.