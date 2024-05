O final de semana vai ser de chuva e temperaturas mais baixas em Curitiba e Região Metropolitana. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, o avanço de uma nova frente fria vai trazer chuva volumosa para a capital

No sábado (18), de acordo com o Simepar, a temperatura máxima prevista na capital paranaense é de 19ºC. O dia já amanhece com céu fechado e possibilidade de chuva o dia todo, que pode variar de intensidade em cada região. O acumulado previsto para o dia todo é de 50 milímetros na região. No domingo (19) a chuva diminui junto com a temperatura, que não deve passar dos 15ºC.

No Norte do estado o sábado pode ser de temperaturas mais altas e tempo abafado. Londrina pode registrar 29ºC e por causa do clima mais abafado, a chuva pode chegar acompanhada de raios e trovões.

Alerta de tempestade!

Grande parte do Paraná está sob alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades. Segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as regiões Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste e Centro-Sul paranaense podem registrar chuvas de até 50 milímetros no dia e ventos de até 60km/h.

