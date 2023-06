O governo publicou na quinta (1º) um decreto que garante até o final do ano o pagamento extra de 50% do Auxílio Gás, que foi proposto por uma medida provisória no começo deste ano mas não foi votada e perderia os efeitos nesta semana (veja na íntegra).

O benefício é pago a cada dois meses a famílias beneficiárias sobre o preço médio nacional de referência do botijão de 13 quilos. Com o pagamento extra, o auxílio cobre a totalidade do valor até o mês de dezembro a cerca de 5,7 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico.

