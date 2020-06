O pedido do auxílio de R$ 600 do governo federal serviu de isca para a Polícia Civil prender foragidos da Justiça nesta quarta-feira (3) em Curitiba e outras cidades do Paraná. A operação policial que está em andamento busca centenas de foragidos por roubo, tráfico de drogas e homicídios.

Todos os procurados se cadastraram e receberam benefício emergencial de R$ 600 do Governo Federal. A Polícia Civil do Paraná recebeu Controladoria Geral da União (CGU) as informações dos endereços nos cadastros.

“Até o momento são 80 ordens de prisão cumpridas em todo o Paraná. Este número pode elevar do trabalho que ainda segue. O saldo final deve ser bem expressivo de indivíduos que estão foragidos da Justiça e obviamente será feito uma análise de possíveis fraudes na obtenção do auxílio emergencial tanto do Governo Federal como Estadual”, disse Alan Flore, delegado da Polícia Civil.

Caixa libera auxílio

A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (3) transferências e saques do auxílio emergencial de R$ 600 para 2,6 milhões de brasileiros nascidos em abril. Os valores estão sendo liberados desde sábado (30), dependendo conforme a data de nascimento e seguem até 13 de junho.

