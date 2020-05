Dezesseis agências da Caixa Econômica Federal em Curitiba e Região Metropolitana, estão abertas neste sábado (2) para atendimento exclusivo de informações e saques do auxílio de R$ 600 sem o cartão do auxílio emergencial do governo federal. O atendimento será individual até às 14 horas (veja a lista das agências no fim do texto).

A entrada de pessoas será controlada para tentar evitar aglomerações dentro das agências. No último dia de pagamento do auxílio de R$ 600, na quinta-feira (30), as agências da Caixa em Curitiba e em todo o Paraná registraram filas enormes. Na agência na Avenida Monteiro Tourinho, no bairro Tingui, a enorme fila era de quadras. Para este sábado, na área do autoatendimento, só será permitida a presença de dois clientes nas proximidades da máquina.

De acordo com a Guarda Municipal, as filas nos bancos têm sido a aglomeração mais difícil de controlar em Curitiba. Isso porque como as pessoas têm medo de perder o lugar na fila, acabam não cumprindo o distanciamento mínimo de 1,5 m das outras pessoas.

Agências abertas em Curitiba e RMC neste sábado

Curitiba

Agência Capão da imbuia – Rua Leopoldo Belczac, 1588, Capão da Imbuia

Agência Carlos Gomes – Av. Marechal Floriano Peixoto, 275, Centro

Agência Marechal Deodoro – Travessa da Lapa, 670, Centro

Agência Cidade Industrial – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2470, CIC

Agência Fazendinha – Rua Joao Dembinski, 3265, Fazendinha

Agência Sítio Cercado – Rua dos Pioneiros, 1171, Sítio Cercado

Almirante Tamandaré

Agência Pedra Branca – Rua Lourenço Angelo Buzato (esquina com a José Carlos Colod)

Araucária

Praça Doutor Vicente Machado, 156

Campina Grande do Sul

Rua Professor Duilio Calderari, 1948

Campo Largo

Rua Xavier da Silva, 1149

Colombo

Agência Alto Maracanã – Rua Marginal José de Anchieta, 1440

Fazenda Rio Grande

Agência Fazenda Rio Grande – Rua Jacarandá, 305

Itaperuçu

Agência Itaperuçu – Rua Crispim Furquim de Siqueira, 851

Mandirituba

Agência Manditiruba – Avenida Brasil, 727

Pinhais

Agência Pinhais – Avenida Camilo de Lellis, 348

São José dos Pinhais