O trânsito vai ficar complicado no entorno do Largo da Ordem, o Centro Histórico de Curitiba, na noite desta quarta-feira (27) e quinta-feira (28). Com o início da apresentação do Auto de Natal, ruas serão bloqueadas na região todas as quartas e quintas até o dia 12 de dezembro, das 18h30 às 22h30.

Leia + Natal com carrossel e trenzinho marca revitalização do Passeio Público

O bloqueio será na Rua do Rosário, a partir da Travessa Nestor de Castro até o cruzamento das ruas Treze de Maio com a Duque de Caxias. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientarão os motoristas.

O Auto de Natal começa às 19h30, no Palacete Wolf e segue pelo Centro Histórico até ser o Memorial de Curitiba. O espetáculo é gratuito. https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/prefeitura-de-curitiba-lanca-aplicativo-proprio-para-dar-ate-40-de-desconto-em-taxis/