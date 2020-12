As aulas presenciais da rede municipal de ensino de Curitiba seguem suspensas até o dia 18 de dezembro, quando se encerra o ano letivo de 2020. A determinação foi divulgada no Diário Oficial desta segunda-feira (30). As aulas estão suspensas na capital paranaense desde dia 23 de março, no início da pandemia de coronavírus.

Durante este período de isolamento, desde 13 de abril, crianças e estudantes têm acesso aos conteúdos do currículo da rede municipal por meio das videoaulas disponíveis na TV aberta no YouTube.

Estão disponíveis propostas da educação infantil e videoaulas de matemática, língua portuguesa, robótica, geografia, educação física, arte, ciências, história, ensino religioso, práticas da educação integral, literatura, direitos humanos e família, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A rede municipal tem cerca de 40 mil crianças e estudantes matriculados em 185 escolas e 230 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), além dos 95 Centros de Educação Infantil (CEIs).

