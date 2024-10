Aulão gratuito para vestibular da UFPR está com inscrições abertas

Neste domingo (20) ocorre a primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), para o processo seletivo 2024/2025. Para ajudar os vestibulandos a se preparem, o curso Dynâmico promoverá, em Curitiba, o tradicional “aulão de véspera” para mais de 700 pessoas, entre alunos do cursinho e público externo.

No sábado (19), os participantes da atividade receberão uma maratona de dez horas de revisão e dicas para as provas.

O evento, aberto ao público e gratuito, será no Círculo Militar (Salão Rubi – Largo Bittencourt, 187 – Centro) e direcionado para vestibulandos de escolas públicas e particulares, que queiram tirar as últimas dúvidas e fazer a revisão final.

Inscrição para aulão gratuito do vestibular da UFPR

O “aulão” inicia às 8h e segue até às 18h. As vagas são limitadas e os alunos interessados podem se inscrever na sede do Dynâmico (Largo Coronel Enéas, 14 – Centro) doando um quilo de alimento ou pelo WhatsApp da instituição (41) 9279-5784.

De acordo com o coordenador geral do Curso Pré-Vestibular, Sérgio Garcia Junior, o evento visa oferecer uma revisão eficiente em um ambiente leve e descontraído. “Queremos que os alunos possam rever os principais tópicos com dicas quentes e de última hora do que realmente pode cair no vestibular”, destaca.

Vestibular da UFPR 2025 acontece neste fim de semana

A UFPR oferece 5.278 vagas para cursos de graduação distribuídos pelos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. Este ano, o vestibular conta com 124 cursos e será realizado em duas fases.

A primeira, neste domingo (20), às 14h, terá 90 questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Filosofia, Sociologia e Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano).

Os classificados para a segunda fase serão conhecidos no dia 05 de novembro, após às 18h. Essa etapa, marcada para os dias 1º e 2 de dezembro, inclui uma prova de redação e exames específicos para determinados cursos. O resultado dos novos calouros da UFPR, em 2025, será publicado no dia 17 de janeiro de 2025.

Serviço

Aulão de Véspera / Curso Dynâmico

Dia: 19/10 (sábado)

Local: Círculo Militar (Salão Rubi – Largo Bittencourt, 187 – Centro)

Horário: das 8h às 18h

Inscrições: 1 quilo de alimento, na sede do Dynâmico (Largo Coronel Enéas, 14 – Centro) ou pelo WhatsApp da instituição (41) 9279-5784.

