Atletas da seleção brasileira de BMX treinam em Curitiba nesta semana

Alguns dos principais nomes do BMX nacional estarão em Curitiba entre quinta-feira (12) e sábado (14) para treinar na pista do Parque Olímpico do Cajuru. Entre os atletas confirmados estão o campeão brasileiro Pedro Queiroz e Priscilla Stevaux, na categoria elite, além de Kaue Leal e Luca Grigolleto na categoria júnior. Todos representaram o Brasil no último mundial de BMX Racing, realizado na Dinamarca.

Os treinos acontecerão na quinta e sexta-feira, das 10h30 às 12h, e no sábado, das 9h às 12h. Atletas curitibanos e alunos das turmas de BMX da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) poderão participar das atividades. O público em geral está autorizado a assistir aos treinos.

Sobre o BMX Racing

O BMX é um esporte olímpico que surgiu a partir de brincadeiras infantis nas ruas dos Estados Unidos. Existem duas categorias: o racing, que consiste em corridas, e o freestyle, focado em manobras radicais. As competições de BMX Racing acontecem em pistas fechadas com descidas e obstáculos.

Desde 2021, Curitiba tem se destacado como um polo crescente do esporte, após a inauguração de uma pista de padrão olímpico no bairro Cajuru. A presença de atletas de alto nível para treinos na cidade reforça a importância da estrutura local para o desenvolvimento da modalidade.