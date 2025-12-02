Atletas curitibanos conquistam títulos na Copa Sudeste de BMX Racing

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pai e filha de Curitiba se destacaram na Copa Sudeste de BMX Racing, realizada em Paulínia (SP). Sophia Nelsen e seu pai Wellington Nelsen, ambos beneficiários do Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba, conquistaram o título em suas respectivas categorias na competição.

Sophia, a mais jovem beneficiária do programa em 2025, competiu na categoria Girls 9/10 anos, acima de sua faixa etária. Ao longo da temporada, ela reduziu três segundos de seu tempo médio, demonstrando significativo crescimento técnico. Wellington venceu na categoria Cruiser 45–49, completando o sucesso familiar no evento.

O desempenho dos Nelsen fez parte de um conjunto maior de conquistas da equipe do BMX Club Curitiba, também beneficiária do programa municipal. O clube participou da Copa Sudeste com sete atletas, obtendo resultados expressivos em diversas categorias.

Entre os destaques da equipe curitibana estão Fernanda Lopes, campeã na categoria Cruiser 13–16 e vice-campeã na Girls 14, e Leandro Vitor, campeão na Cruiser 15–16 e vice-campeão na Boys 15. Outros atletas do clube também conquistaram pódios e boas colocações em suas respectivas categorias.

Os atletas de Curitiba já se preparam para as últimas competições do calendário oficial de 2025, que acontecerão na capital paranaense. A Taça Brasil de BMX está marcada para 6 de dezembro, seguida pela etapa final do Campeonato Paranaense de BMX Racing no dia 7. Essas provas encerrarão o ano competitivo e serão cruciais para consolidar o desempenho dos atletas locais.