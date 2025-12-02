Atletas curitibanos conquistam títulos na Copa Sudeste de BMX Racing

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pai e filha de Curitiba se destacaram na Copa Sudeste de BMX Racing, realizada em Paulínia (SP). Sophia Nelsen e seu pai Wellington Nelsen, ambos beneficiários do Programa de Incentivo ao Esporte da cidade, conquistaram o título em suas respectivas categorias na competição.

Sophia, a mais jovem beneficiária do programa em 2025, competiu na categoria Girls 9/10 anos, acima de sua faixa etária. Ao longo da temporada, ela reduziu três segundos de seu tempo médio, demonstrando significativo crescimento técnico. Wellington venceu na categoria Cruiser 45–49, completando o sucesso familiar no evento.

O desempenho dos Nelsen fez parte de um conjunto maior de conquistas da equipe do BMX Club Curitiba, que também é beneficiária do programa municipal. O clube enviou sete atletas para a competição, retornando com resultados expressivos em diversas categorias.

Destaques da equipe curitibana

Entre os resultados notáveis da equipe curitibana estão: Fernanda Lopes, campeã na Cruiser 13-16 e vice na Girls 14; Leandro Vitor, campeão na Cruiser 15-16 e vice nos Boys 15; Arthur Morikava, vice na Cruiser 12 e 6º nos Boys 12; Marcelo Vieira, vice na Men 50+; Pedro Vesentini, 3º na Cruiser 12 e 4º nos Boys 12; e Bruno Vesentini, 6º nos Boys 9.

Os atletas agora se preparam para as últimas competições do calendário oficial de 2025, que acontecerão em Curitiba. A Taça Brasil de BMX está marcada para 6 de dezembro, seguida pela etapa final do Campeonato Paranaense de BMX Racing no dia 7. Essas provas encerrarão o ano competitivo e serão cruciais para consolidar o desempenho dos atletas da capital paranaense.