A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registrou nesta terça-feira (15) mais 14 óbitos (9 mortes nas últimas 48 horas) de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Com os novos dados, Curitiba chega a 1.985 mortes pela covid-19. O boletim mostra mais 909 casos do novo coronavírus em moradores da cidade.

Até agora, 97.993 pessoas testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia. Já o total de casos ativos na cidade é de 12.947. Esse é o número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

As novas vítimas são oito homens e seis mulheres, com idades entre 29 e 88 anos. Apenas um deles não apresentava fatores de risco para complicações da covid-19. Entre todos os infectados, 83.061 pessoas estão liberadas do isolamento e sem sintomas da covid-19

UTIs 92% ocupadas

Nesta terça-feira (15/12), a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTIs do SUS exclusivas para covid-19 é de 92%. Na data de hoje foram ativados quatro novos leitos de UTI no Hospital Municipal do Idosos Zilda Arns (HIZA). Todos os pacientes que deram entrada no internamento com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados de covid-19. Há 31 leitos de UTI do SUS livres em hospitais de Curitiba.

Números da covid-19 em Curitiba em 15 de dezembro

– 909 novos casos

– 14 novos óbitos (9 nas últimas 48 horas)

Números totais

– Casos confirmados: 97.993

– Casos ativos: 12.947

– Pessoas recuperadas: 83.061

– Óbitos: 1.985.