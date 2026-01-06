Atestados médicos obrigatórios para atividades esportivas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) de Curitiba reforça a necessidade de atestados médicos válidos para garantir vagas nas aulas gratuitas oferecidas pela Prefeitura em 2026. A medida é obrigatória para alunos já matriculados e novos inscritos.

Os atestados têm validade de 12 meses e devem ser mantidos atualizados no sistema Curitiba em Movimento. A não substituição de um documento vencido resultará na perda da vaga, mesmo em períodos sem aulas. Para atividades aquáticas, são exigidos atestados de aptidão física e dermatológico. Demais atividades requerem apenas o atestado de aptidão física.

Para verificar a validade dos atestados, os alunos devem acessar o portal curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br, fazer login e consultar a área de dados pessoais. O sistema informa quais documentos estão válidos e quais precisam de atualização.

As atividades esportivas e de lazer retornam em 9 de fevereiro de 2026 para alunos já matriculados. Novas inscrições para vagas remanescentes serão abertas a partir das 9h de 25 de fevereiro para atividades aquáticas, e 26 de fevereiro para as demais atividades.

A Prefeitura recomenda que os interessados providenciem os atestados com antecedência e os incluam no sistema dentro do prazo para garantir a participação nas atividades.