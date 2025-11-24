Atendimento educacional especializado em Curitiba cresce 45% em 2023

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O número de estudantes atendidos mensalmente nos Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs) de Curitiba subiu de 7,2 mil para 10,5 mil em 2023, um aumento de 45%. A Secretaria Municipal da Educação também encaminhou 92 estudantes que aguardavam vagas em escolas especiais para unidades da rede municipal de ensino.

Além disso, foram abertas 17 novas salas de recursos multifuncionais, beneficiando 255 novos estudantes. Essas ações fazem parte do compromisso da prefeitura com a educação inclusiva na capital paranaense.

Estrutura de atendimento especializado

A rede municipal de Curitiba conta com uma estrutura diversificada para atender crianças e estudantes com deficiências e transtornos diversos. Isso inclui escolas especiais, salas de recursos multifuncionais e de aprendizagem, classes especiais, CMAEEs nas dez regionais da cidade, transporte exclusivo, formações continuadas para professores e ações pedagógicas específicas.

A Coordenadoria de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado (DIAEE) da Secretaria Municipal da Educação é responsável pela orientação e atendimento de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, altas habilidades/superdotação, transtorno de conduta e necessidades educacionais específicas.

Para casos que necessitam de apoio em alimentação, higiene e locomoção, profissionais especializados são designados conforme a legislação vigente.

A prefeitura também oferece transporte gratuito adaptado para estudantes da educação especial matriculados em escolas públicas e instituições particulares dentro do limite urbano. O serviço é administrado pelo Sistema de Transporte para a Educação Especial (Sites) e atende famílias com renda de até três salários mínimos, mediante avaliação prévia e laudo profissional especializado.